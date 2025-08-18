Я нашел ошибку
Главные новости:
Календарь Победы. Дипломатический корпус.
Самарский Росреестр продолжает вести «Календарь Победы»
Предприятие более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью.
Компания «ФСИ Аналитика» из Самарской области оптимизировал свой бизнес благодаря нацпроекту
Цели Форума - развитие и популяризация добровольческого движения среди граждан старшего возраста.
«Серебряные» волонтеры встретятся на областном форуме 
На базе школ, колледжей, техникумов, вузов и других образовательных организаций страны пройдут просветительские уроки и мастер-классы.
Российское общество «Знание» приглашает жителей Самарской области стать лектором акции «Поделись своим знанием»
Участники из Самаркой области побывали в музее заповеднике «Тарханы», деревянном планетарии и заняли третье место в соревнованиях по дартсу.
В Пензе продолжаются Юнармейские военно-патриотических сборы «Гвардеец»
ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту
Этап был заключительным в регулярном сезоне и по его итогам решалось, какие команды встретятся в Суперфинале на стадии плей-офф.
Самара приняла шестой этап чемпионата России по пляжному футболу
И встретился с жителями.
Иван Носков провел рабочий объезд Промышленного и Советского районов
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Самара приняла шестой этап чемпионата России по пляжному футболу

18 августа 2025 13:11
133
Этап был заключительным в регулярном сезоне и по его итогам решалось, какие команды встретятся в Суперфинале на стадии плей-офф.

На самарском песке впервые за последние шесть лет были разыграны соревнования всероссийского уровня по пляжному футболу: стадион на Первомайском спуске в Самаре принял этап чемпионата России по пляжному футболу среди мужчин. Этап был заключительным в регулярном сезоне и по его итогам решалось, какие команды встретятся в Суперфинале на стадии плей-офф.

- Соревнования по пляжному футболу такого уровня Самара не принимала шесть лет. С предложением снова провести у нас турнир высокого уровня выступили активные болельщики. Инициативу поддержали. Правительство Самарской области совместно с РФС и при поддержке социально ответственно бизнеса региона вопрос решили, - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Участниками чемпионата стали девять сильнейших пляжных футбольных клубов страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Саратовской и Самарской области.

Соревнования разыгрывались в течение трех дней по четыре матча ежедневно. Самарские «Крылья Советов» провели три игры: с московским ЦСКА - 3:6, московским «Локомотивом» - 5:11 и «Кристаллом» из Санкт-Петербурга - 4:5. «Крылья» показали результативную игру и порадовали многочисленных болельщиков, однако, на этом выступление самарцев в чемпионате завершилось: они не вышли в стадию плей-офф.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты: «Кристалл» - «Строгино» - 6:2, «Анапа» - «Лекс» - 6:5, «Саратов» - «Локомотив» - 2:5, «Строгино» - «Лекс» - 3:10, ЦСКА - «Кристалл» - 7:7, 3:4 по пенальти, «Краснодар-ЮМР» - «Саратов» - 5:3, «Краснодар-ЮМР» - «Анапа» - 7:4, «Строгино» - «Локомотив» - 5:2, «Саратов» - «Лекс» - 3:3, по пенальти 2:4.

«Самара - это всегда фантастическая атмосфера, большой зрительский интерес. Обстановка, царящая там на пляжном футболе, наверное, одна из лучших, которую я когда-либо встречал в любой из точек мира, - прокомментировал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. - Хочется выразить благодарность властям Самары за такой праздник футбола».

По результатам самарского этапа определились шесть клубов, которые сыграют в суперфинале чемпионата: это «Локомотив», «Саратов», «Кристалл», «Лекс», «Краснодар-ЮМР» и «Анапа». Суперфинал пройдет в первые выходные сентября в Санкт-Петербурге.

А завершит сезон Кубок России по пляжному футболу. Он состоится с 18 по 28 сентября в Анапе. «Крылья Советов», закончившие выступления в чемпионате страны, в течение месяца будут планомерно готовиться к этому турниру.

Проведение подобных соревнований способствует популяризации пляжных видов спорта и вовлекает население в систематические занятия физкультурой, что отвечает задачам государственной программы «Спорт России». Развитие массового спорта - один из приоритетов стратегии социально-экономического развития Самарской области. В регионе действует принятая по решению губернатора Вячеслава Федорищева программа «Мастер спорта», целью которой является дополнительная поддержка массового и детско-юношеского спорта.

 

Фото: BSRussia.com

Теги: Самара

Новости по теме
Календарь Победы. Дипломатический корпус.
18 августа 2025, 14:35
Самарский Росреестр продолжает вести «Календарь Победы»
Календарь Победы. Дипломатический корпус. Общество
12
Предприятие более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью.
18 августа 2025, 14:27
Компания «ФСИ Аналитика» из Самарской области оптимизировал свой бизнес благодаря нацпроекту
Предприятие более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью. Экономика
18
