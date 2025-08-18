Самара приняла шестой этап чемпионата России по пляжному футболу

133

На самарском песке впервые за последние шесть лет были разыграны соревнования всероссийского уровня по пляжному футболу: стадион на Первомайском спуске в Самаре принял этап чемпионата России по пляжному футболу среди мужчин. Этап был заключительным в регулярном сезоне и по его итогам решалось, какие команды встретятся в Суперфинале на стадии плей-офф.

- Соревнования по пляжному футболу такого уровня Самара не принимала шесть лет. С предложением снова провести у нас турнир высокого уровня выступили активные болельщики. Инициативу поддержали. Правительство Самарской области совместно с РФС и при поддержке социально ответственно бизнеса региона вопрос решили, - отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Участниками чемпионата стали девять сильнейших пляжных футбольных клубов страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Саратовской и Самарской области.

Соревнования разыгрывались в течение трех дней по четыре матча ежедневно. Самарские «Крылья Советов» провели три игры: с московским ЦСКА - 3:6, московским «Локомотивом» - 5:11 и «Кристаллом» из Санкт-Петербурга - 4:5. «Крылья» показали результативную игру и порадовали многочисленных болельщиков, однако, на этом выступление самарцев в чемпионате завершилось: они не вышли в стадию плей-офф.

В других матчах были зафиксированы следующие результаты: «Кристалл» - «Строгино» - 6:2, «Анапа» - «Лекс» - 6:5, «Саратов» - «Локомотив» - 2:5, «Строгино» - «Лекс» - 3:10, ЦСКА - «Кристалл» - 7:7, 3:4 по пенальти, «Краснодар-ЮМР» - «Саратов» - 5:3, «Краснодар-ЮМР» - «Анапа» - 7:4, «Строгино» - «Локомотив» - 5:2, «Саратов» - «Лекс» - 3:3, по пенальти 2:4.

«Самара - это всегда фантастическая атмосфера, большой зрительский интерес. Обстановка, царящая там на пляжном футболе, наверное, одна из лучших, которую я когда-либо встречал в любой из точек мира, - прокомментировал главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев. - Хочется выразить благодарность властям Самары за такой праздник футбола».

По результатам самарского этапа определились шесть клубов, которые сыграют в суперфинале чемпионата: это «Локомотив», «Саратов», «Кристалл», «Лекс», «Краснодар-ЮМР» и «Анапа». Суперфинал пройдет в первые выходные сентября в Санкт-Петербурге.

А завершит сезон Кубок России по пляжному футболу. Он состоится с 18 по 28 сентября в Анапе. «Крылья Советов», закончившие выступления в чемпионате страны, в течение месяца будут планомерно готовиться к этому турниру.

Проведение подобных соревнований способствует популяризации пляжных видов спорта и вовлекает население в систематические занятия физкультурой, что отвечает задачам государственной программы «Спорт России». Развитие массового спорта - один из приоритетов стратегии социально-экономического развития Самарской области. В регионе действует принятая по решению губернатора Вячеслава Федорищева программа «Мастер спорта», целью которой является дополнительная поддержка массового и детско-юношеского спорта.

Фото: BSRussia.com