С 4 по 6 сентября Самара примет второй этап соревнований РФС «Стальная воля»

190

С 4 по 6 сентября более 600 спортсменов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 24 регионов сыграют в разные виды адаптивного футбола в Самаре на базе спорткомплексов «МТЛ Арена», «МТЛ-2» и в крытом футбольном манеже «Самара Арена».



В программе 7 дисциплин:



футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины, юноши)

футбол ампутантов (мужчины)

футбол глухих (женщины, юноши)

мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши)

мини-футбол слепых (В1; мужчины, женщины, юноши)

ПОДА-футбол на электроколясках (юноши)

трансплант-футбол (мужчины, женщины)



Гостями церемонии открытия станут Алексей Смертин - экс-капитан сборной России по футболу, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС; Юрий Борзаковский - олимпийский чемпион по легкой атлетике, член комитета по социальной ответственности РФС; Иван Потехин - президент Федерации по футболу ЦП.



В день открытия пройдет гала-турнир по футболу между командами РФС, компании FONBET, правительства Самарской области, администрации Самары, ФК «Крылья Советов», ФК «Акрон».



«Стальная воля» – первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнование не просто популяризирует футбол среди людей с ОВЗ, но представляет из себя важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Фестиваль и соревнования проходят при поддержке Минспорта России.

Фото: минспорта СО