С 4 по 6 сентября Самара примет второй этап соревнований РФС «Стальная воля»

С 4 по 6 сентября более 600 спортсменов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 24 регионов сыграют в разные виды адаптивного футбола в Самаре на базе спорткомплексов «МТЛ Арена», «МТЛ-2» и в крытом футбольном манеже «Самара Арена».
В программе 7 дисциплин:
футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины, юноши)
футбол ампутантов (мужчины)
футбол глухих (женщины, юноши)
мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши)
мини-футбол слепых (В1; мужчины, женщины, юноши)
ПОДА-футбол на электроколясках (юноши)
трансплант-футбол (мужчины, женщины)
Гостями церемонии открытия станут Алексей Смертин - экс-капитан сборной России по футболу, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС; Юрий Борзаковский - олимпийский чемпион по легкой атлетике, член комитета по социальной ответственности РФС; Иван Потехин - президент Федерации по футболу ЦП.
В день открытия пройдет гала-турнир по футболу между командами РФС, компании FONBET, правительства Самарской области, администрации Самары, ФК «Крылья Советов», ФК «Акрон».
«Стальная воля» – первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнование не просто популяризирует футбол среди людей с ОВЗ, но представляет из себя важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Фестиваль и соревнования проходят при поддержке Минспорта России.
Фото: минспорта СО