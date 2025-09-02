Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 600 спортсменов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 24 регионов сыграют в разные виды адаптивного футбола.
С 4 по 6 сентября Самара примет второй этап соревнований РФС «Стальная воля»
Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
Безвизовый режим: поток туристов из России в Китай очень быстро и многократно вырастет
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса
Возбуждено уголовное дело.
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
В Казани и Москве сейчас особенно выгодно снимать квартиру, нежели обслуживать взятый на ее покупку кредит.
Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.
Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»
В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники.
В Кинель-Черкасском районе горела трава на площади 600 квадратных метров
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».
Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.59
0.16
EUR 93.84
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

С 4 по 6 сентября Самара примет второй этап соревнований РФС «Стальная воля»

2 сентября 2025 22:06
190
Более 600 спортсменов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 24 регионов сыграют в разные виды адаптивного футбола.

С 4 по 6 сентября более 600 спортсменов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 24 регионов сыграют в разные виды адаптивного футбола в Самаре на базе спорткомплексов «МТЛ Арена», «МТЛ-2» и в крытом футбольном манеже «Самара Арена».

В программе 7 дисциплин:

футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины, юноши)
футбол ампутантов (мужчины)
футбол глухих (женщины, юноши)
мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши)
мини-футбол слепых (В1; мужчины, женщины, юноши)
ПОДА-футбол на электроколясках (юноши)
трансплант-футбол (мужчины, женщины)

 Гостями церемонии открытия станут Алексей Смертин - экс-капитан сборной России по футболу, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС; Юрий Борзаковский - олимпийский чемпион по легкой атлетике, член комитета по социальной ответственности РФС; Иван Потехин - президент Федерации по футболу ЦП.

В день открытия пройдет гала-турнир по футболу между командами РФС, компании FONBET, правительства Самарской области, администрации Самары, ФК «Крылья Советов», ФК «Акрон».

 «Стальная воля» – первый в мире турнир, объединивший футболистов такого количества категорий инвалидности. Соревнование не просто популяризирует футбол среди людей с ОВЗ, но представляет из себя важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество. Фестиваль и соревнования проходят при поддержке Минспорта России.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возбуждено уголовное дело.
02 сентября 2025, 20:09
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
Возбуждено уголовное дело. Закон
245
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.
02 сентября 2025, 19:42
Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко. Культура
228
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».
02 сентября 2025, 19:18
Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала». Культура
201
В центре внимания
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
291
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
247
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
405
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
418
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
639
Весь список