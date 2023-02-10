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С 15 по 17 февраля в Тольятти впервые пройдет первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет

10 февраля 2023 13:50
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С 15 по 17 февраля в Тольятти впервые пройдет первенство России по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет


Медали будут разыграны в тройном прыжке, прыжке в высоту, прыжке в длину, прыжке с шестом, толкании ядра, беге на 60, 60 с/б, 200, 400, 800, 1500, 2000 с/п и 3000 метров, а также эстафете 4х400 метров.

​Планируется, что в турнирах примут участие более 600 спортсменов из 60 регионов Российской Федерации.

Проведение масштабных соревнований стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Новый современный объект был открыт в Автозаводском районе в начале 2022 года, сообщает Минспорта.

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