С 1 января 2024 года увеличены лимиты для социальных налоговых вычетов.

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В 2025 году можно вернуть 13% от суммы, потраченной в 2024 году на услуги в области физкультуры и спорта. Налоговый вычет применятся к расходам в размере до 150 000 рублей.

Претендовать на получение социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги можно в том случае, если услуги оказаны организациями или индивидуальными предпринимателями, включенными в перечни Министерства спорта Российской Федерации. Подробнее по ссылке: minsport.samregion.ru/category/d...

Дополнительную информацию по налоговым вычетам найдете в социальных сетях управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области. Подписывайтесь!