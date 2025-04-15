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Руслан Пименов: Встреча с Федорищевым пошла на пользу «Крыльям», в команду верят

15 апреля 2025 13:27
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Руслан Пименов: Встреча с Федорищевым пошла на пользу «Крыльям», в команду верят

Заместитель гендиректора «Крыльев Советов» Руслан Пименов в разговоре с «РБ Спорт» рассказал, как отразилась на команде встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с представителями клуба. Она прошла 25 марта.

После нее «Крылья Советов» разгромили «Локомотив» со счетом 5:1, сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и одолели «Химки» со счетом 3:1.

«Пошла ли встреча с Вячеславом Федорищевым на пользу команде? Однозначно пошла на пользу. Когда высшие чины приглашают на встречу, появляется эмоциональный настрой. На этих встречах поддерживают команду, говорят о том, что верят в нее. Для футболистов это многое значит. Но не это главное. Важно, чтобы команда показывала хорошую игру в матчах чемпионата России», — сказал Пименов.

После 24-го тура «Крылья Советов» с 26 очками занимают 11-е место в таблице РПЛ. В следующем матче самарцы сыграют с ЦСКА на «ВЭБ Арене».

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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