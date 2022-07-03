Россиянин Ян Непомнящий досрочно выиграл шахматный турнир претендентов в Мадриде

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Гроссмейстер из России Ян Непомнящий 3 июля сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом в 13-м туре шахматного турнира претендентов. Таким образом, россиянин досрочно стал победителем соревнований, которые проходят в Мадриде, пишут "Известия".

Непомнящий, играя белыми фигурами, набрал 9 очков и стал недосягаемым для преследователей за тур до окончания соревнований. Теперь в матче за мировую шахматную корону, который запланирован на 2023 год, россиянин сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном, который является действующим чемпионом мира, пишет «Спорт-Экспресс». В 2021 году, сражаясь за звание чемпиона мира, Непомнящий досрочно уступил норвежскому шахматисту со счетом 3,5:7,5.

В заключительном, 14-м туре 31-летний Непомнящий черными фигурами сыграет с соперником из Польши Яном-Кшиштофом Дудой.

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