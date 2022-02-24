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Россиянин Даниил Медведев 28 февраля станет первой ракеткой мира

24 февраля 2022 22:11
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Это стало возможным после проигрыша Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Дубае.

Россиянин Даниил Медведев гарантированно займет первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 28 февраля, передает ТАСС.

Это стало возможным после победы чеха Иржи Веселы над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинальном матче на турнире в Дубае со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Таким образом, серб не сумел защитить свои очки, завоеванные на турнире в Дубае в 2020 году, в котором Медведев участия не принимал. В обновленном рейтинге россиянин будет иметь как минимум 8 525 очков, у Джоковича же станет 8 465 очков. Однако Медведев принимает участие в турнире в мексиканском Акапулько, в случае победы на счету российского теннисиста станет 8 935 очков.

Медведеву 26 лет, на его счету 13 титулов под эгидой ATP, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США. Медведев впервые возглавит мировой рейтинг. Из российских теннисистов первыми ракетками мира становились только Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Джоковичу 34 года, он возглавлял мировой рейтинг с 3 февраля 2020 года. На счету серба 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

 

Фото:    EPA-EFE/DAVID GUZMAN GONZALEZ/ТАСС

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