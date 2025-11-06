Я нашел ошибку
До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей.
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев

6 ноября 2025 15:25
171
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.

 Стенд Самарской области на выставочной программе XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» посетил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Министр спорта России Михаил Дегтярев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.

На стенде представлены хоккейные клубы «Лада» и ЦСК ВВС, футбольные клубы «Крылья Советов» и «Акрон», баскетбольный клуб «Самара», волейбольный клуб «Нова» и спортивный клуб «Мега-Лада».

Также на стенде работает иммерсивный аттракцион, позволяющий посетителям стенда создать виртуальное судно и запустить его в мультимедийное плавание в акваторию реки Волга. Свой парусник запустил и министр спорта России Михаил Дегтярев.

 

Фото:  минспорта СО

Дмитрий Чернышенко вместе с Вячеславом Федорищевым оценил образовательную инфраструктуру Самарской области. 
6 ноября 2025  14:45
В Самару с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко
305
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
560
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
602
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
957
31 октября 2025  11:54
800
