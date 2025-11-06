«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев

171

Стенд Самарской области на выставочной программе XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» посетил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и Министр спорта России Михаил Дегтярев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.

На стенде представлены хоккейные клубы «Лада» и ЦСК ВВС, футбольные клубы «Крылья Советов» и «Акрон», баскетбольный клуб «Самара», волейбольный клуб «Нова» и спортивный клуб «Мега-Лада».

Также на стенде работает иммерсивный аттракцион, позволяющий посетителям стенда создать виртуальное судно и запустить его в мультимедийное плавание в акваторию реки Волга. Свой парусник запустил и министр спорта России Михаил Дегтярев.

Фото: минспорта СО