Российским и белорусским теннисистам запретили участвовать в Уимблдоне 2022 года

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Организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. Об этом в среду сообщает пресс-служба соревнований, передает ТАСС.

Решение принято в связи с ситуацией на Украине.

"От имени руководящего комитета турнира мы хотели бы выразить нашу поддержку всем, кого затронул конфликт на Украине. В сложившихся условиях было бы неприемлемо допускать до участия в Уимблдоне российских и белорусских теннисистов, поэтому мы с глубоким сожалением отклоняем их заявки", - говорится в заявлении организаторов турнира. Также сообщается, что данное решение может быть пересмотрено до июня.

На Уимблдоне из россиян должны были выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев, восьмой номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев, Карен Хачанов (26-й номер международного рейтинга), Аслан Карацев (30), а также Анастасия Павлюченкова (15-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации), Дарья Касаткина (26), Вероника Кудерметова (29), Людмила Самсонова (31), Екатерина Александрова (39) и другие теннисисты.

Фото: EPA-EFE/VICKIE FLORES/ТАСС