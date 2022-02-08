Российский фигурист Евгений Семененко - седьмой по итогам короткой программы на Олимпийских играх

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Российский фигурист Евгений Семененко занял седьмое место по итогам короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Он показал результат 95,76 балла. 18-летний Семененко опередил двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю.

Первое место с мировым рекордом в короткой программе занял американец Натан Чен, получивший от судей 113,97 балла.

Вторым стал японец Юма Кагияма, третьим – его соотечественник Сёма Уно.

Россиянин Марк Кондратюк стал 15-м, Андрей Мозалев занял 23-е место.

Произвольную программу мужчины представят 10 февраля.