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Российские футбольные клубы отстранены от участия в еврокубках на сезон-2022/23. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает ТАСС.

Сообщается, что в таблице коэффициентов УЕФА России будет присвоено количество баллов, равное наименьшей сумме, которую российские клубы набрали за последние пять лет. За сезон-2022/23 Россия получит 4,333 балла.

Россия с 34,482 баллами занимает десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. В следующем еврокубковом сезоне Россию должны были представить пять клубов. Чемпион страны "Зенит" должен был сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов, команда, которая займет второе место, - в квалификации к основному турниру Лиги чемпионов. Обладатель Кубка России должен был выступить в Лиге Европы, а команды, занявшие третье и четвертое места, - в квалификации Лиги конференций.

Также российские клубы не смогут выступить в женских еврокубках и юношеской Лиге чемпионов. Отстранены от участия в международных турнирах и российские команды по мини-футболу.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС