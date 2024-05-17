Росгвардейцы стали победителями чемпионата «Динамо» по стрельбе в Самаре

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В региональной столице завершился чемпионат общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В нем приняли участие 60 участников из 13 сборных команд силовых структур региона, в том числе и представители Управления Росгвардии по Самарской области. Участники соревновались в точности стрельбы из табельного оружия – пистолета Макарова.



Первой в общекомандном зачете стала команда Управления Росгвардии по Самарской области. Несмотря на сложные погодные условия, росгвардейцы продемонстрировали свои навыки высокоточной стрельбы во всех дисциплинах.



Помимо этого, представители регионального управления Росгвардии стали лучшими и в личном зачете, завоевав все призовые места. Первое место среди мужчин у сотрудника ОМОН «Смерч» (на транспорте) Александра Р., второе и третье место у Кирилла Ш. и Владислава М., – оба представители СОБР. Среди женщин золото завоевала представительница транспортного ОМОНа Светлана М., серебро у Натальи К. из специального отряда быстрого реагирования.