Роналду извинился перед болельщиком за разбитый телефон

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"Справляться с эмоциями в трудные моменты всегда нелегко. Я хотел бы извиниться за вспыльчивость и пригласить этого болельщика посмотреть игру на стадионе "Олд Траффорд", – написал португальский нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" в соцсетях. Накануне "Манчестер Юнайтед" проиграл на выезде в чемпионате Англии "Эвертону" со счетом 0:1. Позже телеканал "Скай Спортс" опубликовал видео, на котором португалец, уходя в подтрибунное помещение после встречи, выбивает телефон из протянутой руки фаната.

"Манчестер Юнайтед" начал проверку обстоятельств этого эпизода, передает Радио Маяк.