Пятнадцать россиян вошли в окончательный список участников Олимпиады в Париже

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На сайте Международного олимпийского комитета разместили окончательный список российских спортсменов, которые будут участвовать в нейтральном статусе в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в пяти видах спорта – 7 теннисистов, 3 представителя гребли на байдарках и каноэ, 3 велогонщика, 1 пловец и 1 представительница прыжков на батуте​​​.

Среди россиян, которые выступят на Олимпиаде: Даниил Медведев, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Павел Котов, Елена Веснина, Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко, Глеб Сырица, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Евгений Сомов и Анжела Бладцева.

Олимпийские игры пройдут во французской столице с 26 июля по 11 августа. МОК допустил российских атлетов на Игры при соблюдении ряда критериев, пишет Смотрим.