Путин поздравил российских фигуристов, которые выиграли золото на Олимпиаде в Пекине

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Президент РФ Владимир Путин 7 февраля поздравил фигуристов сборной Олимпийского комитета России (ОКР), которые выиграли золото в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине, передают "Известия".

«Примите поздравления с красивой, убедительной победой на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине <…> вы блестяще справились с поставленными задачами, продемонстрировали высочайшее мастерство, собранность и волю, стремление бороться до конца и побеждать», — сказал глава государства.

«От души желаю вам здоровья и новых успехов на олимпийском льду. Так держать!» — добавил российский лидер.

В понедельник сборная ОКР завоевала золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).