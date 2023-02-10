Против участия россиян в Олимпиаде-2024 выступили 35 стран

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Против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 35 стран. Об этом 10 февраля агентству Reuters заявила министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене, пишут "Известия".

«Мы идем в том направлении, что нам не нужен бойкот, потому что все страны единодушны», — заявила она.

В число тех, кто выступил против участия сборных России и Белоруссии, вошли США, Германия и Австралия.

В Reuters заявили, что этот шаг усилит давление на Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе допуска россиян и белорусов.

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