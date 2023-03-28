Профсоюз ТОАЗа провел отраслевой региональный турнир по быстрым шахматам

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В спортивной школе №4 «Шахматы» г.о. Тольятти по инициативе профсоюза ПАО «ТОАЗ» состоялся VI турнир по быстрым шахматам среди работников химических предприятий области.

В этом году соревнования вышли на уровень семейных корпоративных мероприятий: наравне со взрослыми в игру вступили дети шести тоазовцев. Всего в турнире приняли участие более 30 спортсменов-любителей из ПАО «ТОАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Азотреммаш» и ГК «Криста».

Быстрые шахматы – это динамичная игра с установленным лимитом времени на принятие решения. Игрокам на всю партию дается от 10 до 60 минут. Такая динамика позволяет провести максимальное количество партий за установленный временной интервал. Соревнования длились 4 часа, за это время было сыграно 85 партий.

Победителем турнира стал оператор ДПУ цеха по производству аммиака 01А «ТОАЗа» Антон Немов. Второе место у представителя «Криста» Андрея Беднякова. Тройку лидеров замыкает сотрудник «Азотреммаша» Владимир Фурман. Победители и призеры отмечены подарками и денежными призами Самарской областной организации Росхимпрофсоюз.