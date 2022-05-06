Проекты-участники Всероссийского конкурса «Ты в игре» поддержат патриотическую акцию «Страна Героев»

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В регионах проходит всероссийская патриотическая акция «Страна Героев», приуроченная к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции в российских физкультурно-спортивных организациях будут рассказывать о спортсменах, которые стали героями Великой Отечественной войны. К патриотической инициативе присоединятся проекты — участники Всероссийского конкурса «Ты в игре», который проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

День Победы — значимый праздник, в который каждый россиянин чтит память славных защитников Отечества: всех, кто героически сражался на фронте, самоотверженно помогал в тылу. Ежегодно праздник объединяет миллионы людей, а разнообразные акции и мероприятия, приуроченные к этому дню, помогают проносить память о подвигах предков через поколения.

За время Великой Отечественной войны было немало примеров мужества и доблести, которые подавали в том числе воины-спортсмены, ставшие олицетворением бесстрашия и отваги. Их профессиональные навыки и хорошая физическая подготовка позволяли выполнять даже сложные задания. По статистике, в 1941–1945 годы на фронт и в тыл врага отправилось свыше 200 оперативных групп, а в их составе — более 7 тысяч человек.

Чтобы память о подвигах сохранялась и передавалась от поколения к поколению, с 28 апреля по 28 мая 2022 года проводится патриотическая акция «Страна Героев». Акция реализуется Министерством спорта Российской Федерации совместно с Государственным музеем спорта Минспорта России. В рамках акции в физкультурно-спортивных организациях по всей стране проходят патриотические уроки, на которых ученики знакомятся с биографиями и боевыми подвигами известных спортсменов-героев, таких как гимнаст Виктор Чукарин, легкоатлет Николай Копылов, боксер Николай Королёв, борцы Григорий Малинко и Георгий Ибятов, футболист Владимир Савдунин, снайпер-стрелок Людмила Павличенко, летчики Александр Мамкин, Марина Чечнева, Лидия Литвяк и другие.

Ключевая цель акции — сформировать у подрастающего поколения патриотические и морально-нравственные ценности, привить уважение к событиям и героям Великой Отечественной войны, а также показать важную роль физической культуры и спорта. В рамках акции запланированы как лекционная, так и игровая части. Ученики физкультурно-спортивных организаций не только узнают немало интересных исторических фактов, связанных с участием спортсменов в Великой Отечественной войне, но и смогут изучить плакаты и узнать о любимых видах спорта Героев.

Активную поддержку акции окажут участники второго сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». В рамках проекта «Военно-патриотическая эстафета памяти» 6 мая 2022 года в городе Сарапул Удмуртской области пройдет легкоатлетическая «Эстафета мира». Мероприятие помогает популяризировать легкую атлетику и оздоровительный бег, пропагандирует здоровый образ жизни, солидарность сторонников мира и сохранение традиции. Старт и финиш эстафете будут даны на стадионе «Энергия». Принять участие могут команды коллективов физкультуры предприятий, организаций, учреждений, средних специальных учебных заведений, профессиональных училищ и общеобразовательных учреждений города Сарапул. С 10:30 до 11:00 запланирован парад участников, а с 10:45 — «Пробег Памяти». Участники совершат один круг по стадиону, а после — забегут на площадь Мужества, где состоится торжественное возложение цветов. Сама «Эстафета мира» начнется в 11:00.

«Акция показывает, как важно сохранять мир, помнить своих героев и традиции своего народа. Очень важно, чтобы молодые люди знали, какой ценой нашим предкам досталась победа, а также понимали, как важно быть в хорошей форме и иметь активную жизненную позицию. Ведь не зря говорят, что в здоровом и крепком теле — здоровый дух», — отмечает автор проекта Веренько Иванна.

В Воронежской области в общеобразовательных организациях пройдет акция «Эстафета победы». Акция проводится по инициативе Воронежской областной общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация школьного спорта». Она пройдет в два этапа: школьный (с 4 по 6 мая) и муниципальный (12 мая). В школьном этапе могут принять участие все учащиеся 1–11 классов образовательных организаций Воронежской области, а также их родственники. Одна из площадок акции расположена на территории клуба «Придонской» напротив мемориала погибшим воинам. Принимать участие будут 2–4 классы МБОУ СОШ № 55, а также родители и жители Придонского района. Гости услышат песни военных лет. Торжественная часть начнется в 11:00, а завершится минутой молчания и возложением цветов к памятнику павших воинов. После стартует сама эстафета. Во время акции для участников проводятся конкурсы, выступают артисты и детские творческие коллективы клуба «Придонской».

«День Победы — праздник семейный. Во многих семьях есть свои герои, память о которых передается из поколения в поколение. Но иногда бывает, что информация о предках утеряна. В таком случае важно, чтобы родители рассказывали детям об известных героях, о победе, о значении праздника. И акция “Эстафета победы” в этом помогает», — рассказывает автор проекта Саврасова Любовь.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Цель конкурса — находить и выявлять яркие инициативы, которые помогают сделать спорт частью жизни как можно большего количества россиян. В 2022 году конкурс получил второй сезон, на участие в котором было подано более 4 тысяч заявок со всех регионов России.

Благодаря пяти основным номинациям принять участие в конкурсе смогли самые разные проекты. Экспертный совет отобрал 250 участников лонг-листа, а после — 26 проектов шорт-листа конкурса. 7 апреля 2022 года были названы победители: лауреаты в основных номинациях получили гранты в размере 300 тысяч рублей, которые можно потратить на дальнейшее развитие проектов, а победитель стал обладателем гран-при в 1 миллион рублей.

Номинации второго сезона конкурса поддержали партнеры конкурса: «Трансформацию в спорте» поддержал ведущий спортивный онлайн-ритейлер с широким офлайновым покрытием «Спортмастер», а «Дети в спорте» — бренд Nike. Партнером конкурса «Ты в игре» выступил Триколор. На телевизионных и цифровых каналах проекта «Наш спорт» и в онлайн-проекте оператора «Большой эфир» зрители могли узнать об участниках «Ты в игре». Также Триколор учредил специальную номинацию «#НашСпортЗдесь», за победу в которой боролись все участники конкурса вне зависимости от основной номинации, куда они подали заявки.

Ход конкурса освещали ведущие спортивные СМИ. Российский спортивный интернет-портал «Чемпионат», лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывал о проектах участников конкурса, а также выступил партнером номинации «Медиа». Информационную поддержку конкурсу и его участникам оказывали журнал «Большой спорт» и портал «СпортКП». Партнером конкурса выступил Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ), который провел образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.