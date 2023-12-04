Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин поручил проработать вопрос об амнистии некоторых категорий женщин
Титулованный спортсмен провел более 30 партий с разными соперниками и во всех одержал убедительные победы.
Президент Федерации шашек СО Олег Дашков на выставке «Россия» провел сеанс одновременной игры
При проведении земляных работ произошло повреждение 4 кабельных линий. 
В Автозаводском районе Тольятти  без электричества остались 660 частных жилых домов
Если человек не хочет есть сразу после пробуждения, он может сделать это спустя пару часов, и никакого вреда для здоровья не будет.
Диетолог: польза раннего завтрака — всего лишь миф
Сейчас модульные здания готовят к открытию. Завершается внутренняя отделка помещений, в ближайшее время поступят мебель и оборудование.
В двух селах Красноармейского района возведены новые ФАПы
Он госпитализирован.
Доследственная проверка: в Тольятти на пожилого мужчину напала бродячая собака
На медиаэкранах на склоне площади Славы.
В Самаре работает фотовыставка маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области»
В регион поступили новые партии вакцин от гриппа и COVID-19
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.67
0.91
EUR 98.58
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Президент Федерации шашек СО Олег Дашков на выставке «Россия» провел сеанс одновременной игры

4 декабря 2023 22:05
91
Титулованный спортсмен провел более 30 партий с разными соперниками и во всех одержал убедительные победы.

Президент Федерации шашек Самарской области, двукратный чемпион мира по русским шашкам, заслуженный мастер спорта России, международный гроссмейстер, двукратный обладатель шашечного Оскара Олег Дашков на выставке «Россия» на стенде Самарской области провел сеанс одновременной игры.

Титулованный спортсмен провел более 30 партий с разными соперниками и во всех одержал убедительные победы. В ходе мероприятия Дашков поделился секретами своего успеха, научил гостей стенда сложным техникам и комбинациям на примере известных партий, а также провел автограф-сессию.

С 28 ноября по 17 декабря на ВДНХ в павильоне №75 проходят отраслевые недели министерства спорта Самарской области.

 

Фото:   минспорта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
4 декабря 2023  13:19
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
256
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
4 декабря 2023  11:46
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
252
Прямая линия с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым состоится 7 декабря
4 декабря 2023  11:07
Прямая линия с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым состоится 7 декабря
246
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
3 декабря 2023  12:40
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
602
с 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
1 декабря 2023  23:06
С 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
812
Весь список