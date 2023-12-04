Президент Федерации шашек СО Олег Дашков на выставке «Россия» провел сеанс одновременной игры

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Президент Федерации шашек Самарской области, двукратный чемпион мира по русским шашкам, заслуженный мастер спорта России, международный гроссмейстер, двукратный обладатель шашечного Оскара Олег Дашков на выставке «Россия» на стенде Самарской области провел сеанс одновременной игры.



Титулованный спортсмен провел более 30 партий с разными соперниками и во всех одержал убедительные победы. В ходе мероприятия Дашков поделился секретами своего успеха, научил гостей стенда сложным техникам и комбинациям на примере известных партий, а также провел автограф-сессию.



С 28 ноября по 17 декабря на ВДНХ в павильоне №75 проходят отраслевые недели министерства спорта Самарской области.

Фото: минспорта СО