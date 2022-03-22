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Правительство выделило финансы на поощрение победителей зимних паралимпийских игр

22 марта 2022 14:07
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Правительство выделило финансы на поощрение победителей зимних паралимпийских игр

Игры "Мы вместе. Спорт" состоялись в Ханты-Мансийске.

Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Размер призовых будет таким же, какой планировался по итогам Паралимпиады в Пекине: 4 млн рублей за золотую медаль, 2,5 млн за серебряную и 1,7 млн за бронзовую. Тренеры и специалисты, которые готовили спортсменов, также получат денежные вознаграждения, сообщили в пресс-службе правительства.

Провести в России зимние игры паралимпийцев решили после того, как Международный паралимпийский комитет не допустил российских спортсменов на Паралимпиаду в Пекине на фоне событий вокруг Украины. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске с 18 по 20 марта. Участие в них приняли более 100 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Всего было разыграно 45 комплектов медалей в шести видах спорта. Сборная России выиграла медальный зачёт, завоевав 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых наград.

Фото: pixabay.com

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