Появилась программа Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области

Мероприятие пройдет 20 сентября.
10:00 - старт на 1000 м для детей 6-9 лет
10:30 - церемония открытия
11:00 - старт массового забега на 1500 м
11:25 - старт на 4000 м участников 9-19 лет
11:50 - старт на 4000 м участников 20 лет и старше
12:15 - старт на 6000 м девушек 9-19 лет
12:55 - старт на 8000 м юношей 9-19 лет, женщин 20 лет и старше
13:40 - старт на 12000 м мужчин 20 лет и старше
Самара, лыжная база спортивной школы «Чайка»
С 10 до 15 часов пройдет насыщенная выставочная и развлекательная программа, включающая выступления творческих коллективов, площадку по тестовому выполнению нормативов комплекса ГТО, военно-патриотические выставки, интерактивную площадку дрон-рейсинга.
Регистрация через портал Госуслуг.