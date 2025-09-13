Я нашел ошибку
Главные новости:
Все желающие смогут сделать прививку от гриппа.
14 сентября на стадионе «Солидарность Самара Арена» будет работать мобильный медицинский комплекс
Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение.
Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством
Спортсмены преодолевали дистанции по возрастным группам.
В Самаре состоялись областные соревнования по триатлону в дисциплине «дуатлон»
На платформе ДЭГ проголосовали уже 80% зарегистрировавшихся избирателей
20 и 21 сентября в Самаре состоится областной турнир «Шахматная семья»
Появилась программа Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области
Фильмы, посвященные истории Самары, покажут ко Дню города на набережной
Мошенники после блокировки в мессенджерах стали звонить на стационарные телефоны
Более 50 ретроавтомобилей представят на выставке «АВТОбиография» в Самаре
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Появилась программа Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области

13 сентября 2025 13:28
109
Появилась программа Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области

Мероприятие пройдет 20 сентября. 

10:00 - старт на 1000 м для детей 6-9 лет
10:30 - церемония открытия
11:00 - старт массового забега на 1500 м
11:25 - старт на 4000 м участников 9-19 лет
11:50 - старт на 4000 м участников 20 лет и старше
12:15 - старт на 6000 м девушек 9-19 лет
12:55 - старт на 8000 м юношей 9-19 лет, женщин 20 лет и старше
13:40 - старт на 12000 м мужчин 20 лет и старше

 Самара, лыжная база спортивной школы «Чайка»

 С 10 до 15 часов пройдет насыщенная выставочная и развлекательная программа, включающая выступления творческих коллективов, площадку по тестовому выполнению нормативов комплекса ГТО, военно-патриотические выставки, интерактивную площадку дрон-рейсинга.

 Регистрация через портал Госуслуг.

