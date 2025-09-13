Появилась программа Всероссийского дня бега «Кросс нации» в Самарской области

109

Мероприятие пройдет 20 сентября.

10:00 - старт на 1000 м для детей 6-9 лет

10:30 - церемония открытия

11:00 - старт массового забега на 1500 м

11:25 - старт на 4000 м участников 9-19 лет

11:50 - старт на 4000 м участников 20 лет и старше

12:15 - старт на 6000 м девушек 9-19 лет

12:55 - старт на 8000 м юношей 9-19 лет, женщин 20 лет и старше

13:40 - старт на 12000 м мужчин 20 лет и старше

Самара, лыжная база спортивной школы «Чайка»

С 10 до 15 часов пройдет насыщенная выставочная и развлекательная программа, включающая выступления творческих коллективов, площадку по тестовому выполнению нормативов комплекса ГТО, военно-патриотические выставки, интерактивную площадку дрон-рейсинга.

Регистрация через портал Госуслуг.