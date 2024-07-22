Я нашел ошибку
Главные новости:
Для внутреннего пользования.
Маск заявил, что Tesla в 2025 году начнет производство человекоподобных роботов
Участниками турнира стали 12 команд из различных регионов России и Казахстана.
Команда ТОАЗа по хоккею с мячом заняла третье место на международном турнире «Кубок дружбы»
Самарские врачи  с помощью современного  оборудования  освоили новый вид операции.
Самарские кардиохирурги помогают пациентам со сложными кальцинированными поражениями коронарных артерий 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Самарцам напоминают о правилах безопасного поведения в местах массового пребывания людей
Пройти обучение могут граждане разных категорий.
Нацпроект «Демография» дает возможность повысить квалификацию женщинам в декретном отпуске
Услугой «Экспресс – доставка» можно воспользоваться на всех вокзалах Куйбышевской магистрали, а отправят посылку ближайшим поездом.
Более 12 тысяч посылок отправлено с вокзалов Куйбышевской железной дороги за первое полугодие 2024 года
На стадионе «Металлург» прошел праздник, посвященный юбилею «Крыльев Мечты».
Подшефный футбольный клуб «Крылья Мечты» отметил свой 10-й день рождения
В этом году к коллективу Сергиевской центральной районной больницы присоединились 4 участника программ.
Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекают специалистов в Сергиевскую больницу
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.02
0.14
EUR 96.04
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится четвертое занятие интерактивной программы «Сказочный июль»
Для самарцев работает выставка «Было/Не было» (12+)
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Подшефный футбольный клуб «Крылья Мечты» отметил свой 10-й день рождения

22 июля 2024 15:10
127
На стадионе «Металлург» прошел праздник, посвященный юбилею «Крыльев Мечты».

20 июля подшефный футбольный клуб «Крылья Мечты», где занимаются дети, подростки и молодые люди с различными особенностями развития, отметил свой 10-й день рождения.

21 июля на стадионе «Металлург» прошел праздник, посвященный юбилею «Крыльев Мечты».

Генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев, заместитель генерального директора по финансам и экономике Инна Давлетшина, руководитель финансовой службы Анатолий Дикарев, директор Академии «Крылья Советов» Сергей Марушко, заслуженный ветеран Валерьян Панфилов, главный тренер «Крыльев Советов-2» Дмитрий Шуков, а также футболисты Дмитрий Иванисеня, Владимир Игнатенко, Кирилл Попов и Илья Грибакин вручили клубу футбольные мячи, созданные компанией «Сибур» совместно с Jogel, а также абонементы на домашние матчи «Крыльев Советов».

Помимо этого, была организована разнообразная развлекательная программа: аниматоры, мастер-классы от футболистов «Крыльев Советов», угощения от «Додо Пиццы», а завершился праздник инклюзивным товарищеским матчем, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Впервые после травмы, пропустив год без двух дней, выйдя на замену сыграл Дмитрий Цыпченко.
20 июля 2024, 20:35
«Крылья Советов» проиграли чемпиону страны «Зениту» - 0:4
Впервые после травмы, пропустив год без двух дней, выйдя на замену сыграл Дмитрий Цыпченко. Футбол в Самаре
720
 Голами отметились Амар Рахманович и Владислав Шитов.
13 июля 2024, 20:48
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками» - 2:2
 Голами отметились Амар Рахманович и Владислав Шитов. Футбол в Самаре
973
12 июля на стадионе «Металлург» «Крылья Советов-М» принимали «Сочи-М».
12 июля 2024, 18:33
Молодежка «Крыльев Советов» уступила «Сочи-М» -1:2
12 июля на стадионе «Металлург» «Крылья Советов-М» принимали «Сочи-М». Футбол в Самаре
1047
В центре внимания
В Самаре автобусы по маршруту №5 будут следовать по новому расписанию
22 июля 2024  10:36
В Самаре автобусы №5 будут следовать по новому расписанию
184
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
22 июля 2024  09:25
Сегодня в Самарской области возможны гроза, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра
197
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
21 июля 2024  10:49
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня металлургов
565
АВТОВАЗу — 58 лет!
20 июля 2024  13:14
АВТОВАЗу — 58 лет!
765
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
20 июля 2024  12:27
Вячеслав Федорищев предложил добровольцам создать совместный штаб по содействию программе социально-экономического развития региона
1851
Весь список