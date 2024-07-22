Подшефный футбольный клуб «Крылья Мечты» отметил свой 10-й день рождения

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20 июля подшефный футбольный клуб «Крылья Мечты», где занимаются дети, подростки и молодые люди с различными особенностями развития, отметил свой 10-й день рождения.

21 июля на стадионе «Металлург» прошел праздник, посвященный юбилею «Крыльев Мечты».

Генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев, заместитель генерального директора по финансам и экономике Инна Давлетшина, руководитель финансовой службы Анатолий Дикарев, директор Академии «Крылья Советов» Сергей Марушко, заслуженный ветеран Валерьян Панфилов, главный тренер «Крыльев Советов-2» Дмитрий Шуков, а также футболисты Дмитрий Иванисеня, Владимир Игнатенко, Кирилл Попов и Илья Грибакин вручили клубу футбольные мячи, созданные компанией «Сибур» совместно с Jogel, а также абонементы на домашние матчи «Крыльев Советов».

Помимо этого, была организована разнообразная развлекательная программа: аниматоры, мастер-классы от футболистов «Крыльев Советов», угощения от «Додо Пиццы», а завершился праздник инклюзивным товарищеским матчем, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"