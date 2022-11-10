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ПФК "Крылья Советов" приготовил для болельщиков развлекательную программу на матче с "Ростовом"

10 ноября 2022 19:35
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Запуск зрителей начнется в 13:00 (за два часа до матча).

12 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч 17-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и "Ростовом". Начало матча в 15:00. Билеты на эту игру можно приобрести здесь.

ПФК "Крылья Советов" приготовил для болельщиков развлекательную программу. Запуск зрителей начнется в 13:00 (за два часа до матча). С этого времени на гейтах 2 и 3 начнут свою работу фаншоп "Крыльев Советов", а также фотозона от партнера клуба БК "Фонбет".

На секторе С415 болельщиков ждет развлекательная программа от партнера клуба БК "Фонбет", которая начнется в 13:30. В это же время там начнет выступление шоу-оркестр духовых инструментов и будут разыграны сертификаты от партнера клуба, "Додо Пиццы". Там же пройдет ярмарка от местных производителей, где можно будет продегустировать местную продукцию и приобрести ее и будут работать точки с аквагримом.

В музее "Крыльев Советов", который находится на первом этаже сектора В, болельщиков ждет развлекательная программа с участием ветеранов клуба, а также розыгрыш сертификатов от партнера клуба "Додо Пиццы" и технического партнера "Крыльев".

В зоне гостеприимства А403 пройдет автограф- и фотосессия с нападающим "Крыльев Советов" Максимом Глушенковым. Там же пройдет фотовыставка "Крылья Советов-80", где представлены 20 фоторабот из истории "Крыльев Советов", фотозона КС совместно с партнером клуба БК "Фонбет", выставка рисунков от болельщиков "Крыльев Советов" и точки с аквагримом. 

В теплых зонах А403 и С415 болельщиков ждет бесплатный глинтвейн. Кроме того, в фаншопах "Крыльев Советов" можно будет приобрести "космические" футболки команды, в которых "Крылья" обыграли "Зенит", а теперь сыграют в матче против "Ростова". За покупку любых игровых футболок можно получить купон, по которому можно получить бесплатный хот-дог в точках питания в теплых зонах А403 и С415.

Для посещения матча необходимо оформить Карту болельщика.

Для студентов Самарских вузов действует специальная цена на билет – 80 рублей. Приобрести их можно в клубном магазине на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Сила Спорта" при предъявлении студенческого билета и Карты болельщика.

Для удобства болельщиков на "Солидарность Самара Арене" будут организованы теплые зоны. Болельщики смогут погреться в зонах гостеприимства на 4-м этаже на секторах А и С. На секторе С122 и в зоне VIP (А105-107) можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами).

Парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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