Петербургский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Акрон" в матче РПЛ

Петербургский "Зенит" одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу, сообщает РИА Новости.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0. Голы забили Жерсон и Луис Энрике.

"Зенит" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 14 матчей (10 побед, 4 ничьих) и сейчас с 39 очками возглавил таблицу. "Акрон" (21) располагается на девятой строчке.

Этот матч стал последним для обеих команд в 2025 году. После зимней паузы "Акрон" сыграет в гостях с "Оренбургом".

