Этот матч стал последним для обеих команд в 2025 году. После зимней паузы "Акрон" сыграет в гостях с "Оренбургом".
Петербургский "Зенит" со счетом 2:0 обыграл "Акрон" в матче РПЛ
Полицейскими незамедлительно организованы розыскные мероприятия. В настоящее время ребенок вернулся домой. 
В Самарской области разыскан 15-летний ребенок, который 4 декабря не вернулся домой из школы
«Лада» на выезде провела матч чемпионата России по гандболу среди женщин.
Гандбольная «Лада» одержала уверенную победу над звенигородской «Звездой» — 33:25
Чтобы не набрать лишний вес за новогодние праздники, нужно найти компромисс между ограничениями и излишествами.
Алкоголь заставляет съесть на 25% больше еды, чем обычно
Известно, что в результате аварии пострадали все пассажиры легковушки – 56-летний мужчина, 27-летняя женщина и 10-месячная девочка. Их госпитализировали.
В Самарской области при столкновении "Газели"  и "Приоры" пострадали двое взрослых и 10-месячный ребенок
Сейчас документ дорабатывается ко второму чтению в ГД при участии федеральных органов власти, регионов и экспертного сообщества.
РИА Новости: газовщикам могут разрешить войти в квартиру в случае отказа хозяина
Принять участие в акции «Елка желаний» и исполнить чью-то новогоднюю мечту может каждый житель или организация.
Самарцы присоединяются к акции «Елка желаний» 
На протяжении 30 лет актер создавал образ Деда Мороза и был удостоен почетного звания победителя Всероссийского съезда Дедов Морозов.
Умер лучший Дед Мороз России, актер и режиссер Александр Скавыш
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Петербургский "Зенит" одержал победу над тольяттинским "Акроном" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу, сообщает РИА Новости

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:0. Голы забили Жерсон и Луис Энрике.

"Зенит" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 14 матчей (10 побед, 4 ничьих) и сейчас с 39 очками возглавил таблицу. "Акрон" (21) располагается на девятой строчке.

Фото:  pxhere.com

