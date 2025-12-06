В Самарской области разыскан 15-летний ребенок, который 4 декабря не вернулся домой из школы

В Дежурную часть Отдела МВД России по Кошкинскому району за помощью обратились родители 15-летнего мальчика, которые сообщили, что несовершеннолетний не вернулся домой из школы.

Полицейскими незамедлительно организованы розыскные мероприятия. В настоящее время ребенок вернулся домой.

Полицейские установили, что в отношении мальчика противоправные действия не совершались.

Отдел МВД России по Кошкинскому району благодарит за помощь представителей СМИ и блогосферы, волонтеров «ЛизаАлерт» Самарской области и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях.