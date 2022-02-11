Песков назвал недоразумением ситуацию с допинг-пробами фигуристки Валиевой

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В Кремле считают недоразумением ситуацию с допинг-пробами российской фигуристки Камилы Валиевой и призывают дождаться официальных результатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 февраля.

«Мы с уважением относимся к WADA и МОК. Давайте дождемся завершения разбирательства, когда МОК примет и обнародует решение. Мы поддерживаем Валиеву, желаем ей успехов», — сказал он на брифинге.

Песков подчеркнул, что Кремль не собирается принимать участие в расследовании по данному делу.

Поддержку Валиевой оказывает и Олимпийский комитет России (ОКР), указывая на предыдущие отрицательные допинг-тесты спортсменки.

«В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция «триметазидин» <…> Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Ранее сообщалось, что из-за данного инцидента была перенесена церомония награждения команды Олимпийского комитета РФ по фигурному катанию в Пекине, пишут "Известия".

Фото: kremlin.ru