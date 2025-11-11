Первый в истории Самарской области чемпионат по волейболу сидя собрал ветеранов СВО на площадке спортивного комплекса «Олимп»

170

В спортивном комплексе «Олимп» г. Новокуйбышевска успешно состоялся первый в истории региона чемпионат области по волейболу сидя. Соревнования, организованные Региональным центром адаптивной физической культуры и спорта, стали знаковым событием в развитии параспорта и важным этапом социальной и физической реабилитации для участников – спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, в числе которых – ветераны специальной военной операции.

В соревнованиях приняли участие три команды. После серии ярких и напряженных матчей были определены победители:

1 место – команда города Самары.

2 место – сборная городов Самарской области.

3 место – объединенная команда Сызрани и Октябрьска.

Для ветеранов СВО эти соревнования не просто спортивная борьба.

«На данный момент эти соревнования дают возможность реализовать себя в мирной жизни, проявить силу духа. Жизнь не закончилась, и спорт был, есть и будет силой. Мы показываем примером своим, занимаясь спортом, что на этом жизнь не остановилась», — поделился участник чемпионата Илья Чернышев.

Организаторы и представители спортивных федераций видят в волейболе сидя большой потенциал для реабилитации и интеграции ветеранов.

«Задача – как можно активнее вовлекать ребят, которые вернулись из СВО с травмами, в занятия спортом. У волейбола сидя есть все перспективы стать спортом номер один по доступности для участников СВО. Данный чемпионат – стартовая площадка для формирования сборной, чтобы уже сборная Самарской области на федеральном уровне отстаивала честь нашего региона», — отметил председатель президиума областной федерации волейбола Роман Балтер.

Проведение чемпионата стало частью системной работы Самарской области по развитию адаптивного спорта. Регион стал первым в стране, где были созданы сразу две команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных клубах «Лада» и ЦСК ВВС, а первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта в Самаре в рамках форума «Россия – спортивная держава» лично посетил Президент Владимир Путин.

Большая работа по реабилитации бойцов через спорт ведется и в рамках проекта «Феникс», который реализует Максим Меделяев — ветеран СВО, участник программы «Школа героев» (инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской – «Время героев»). Также герой курирует развитие адаптивного спорта в Самаре в рамках работы в Ассоциации ветеранов СВО.

Фото - Команда Самарской области по волейболу сидя