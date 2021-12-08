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Пеле госпитализировали для прохождения лечения после удаления опухоли 

8 декабря 2021 20:47
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Ему предстоит пройти несколько медицинских процедур, после чего планируется выписка из учреждения.

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке. Об этом 8 декабря сообщает Globo со ссылкой на заявление клиники, передают "Известия".

Отмечается, что экс-футболист находится в стабильном состоянии. Ему предстоит пройти несколько медицинских процедур, после чего планируется выписка из учреждения.

В конце августа Пеле прошел плановое обследование, которое выявило опухоль в кишечнике. 4 сентября врачи провели операцию по удалению новообразования.

Бывший футболист на протяжении всего времени госпитализации в социальных сетях рассказывал поклонникам о своем самочувствии и шутил, что готов вскоре вернуться на поле.

 

Фото: TASS/EPA/SEBASTIAO MOREIRA/"Известия"

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