177

Новая активность в рамках акции «Самара в движении»

Падел‑корт на площади им. Куйбышева открыт для горожан и гостей города ежедневно с 09:00 до 22:00. (12+)

На площадке будут проводиться тренировки и первые состоятся уже сегодня, 21 августа, в 18:00 и 19:00.

Количество участников ограничено - до 6 человек на корте.

Возраст участников- от 12 лет

Для участия в тренировке обязательна запись (https://vk.com/app5708398_-221143982)

Обязательно дождитесь подтверждения записи.

Инвентарь: ракетки и мячи предоставляются.

Условия проведения: бесплатно

Место проведения: площадь Куйбышева, падел-корт со стороны ул. Вилоновская.

Фото: freepik.com