Новая активность в рамках акции «Самара в движении»
Падел‑корт на площади им. Куйбышева открыт для горожан и гостей города ежедневно с 09:00 до 22:00. (12+)
На площадке будут проводиться тренировки и первые состоятся уже сегодня, 21 августа, в 18:00 и 19:00.
Количество участников ограничено - до 6 человек на корте.
Возраст участников- от 12 лет
Для участия в тренировке обязательна запись (https://vk.com/app5708398_-221143982)
Обязательно дождитесь подтверждения записи.
Инвентарь: ракетки и мячи предоставляются.
Условия проведения: бесплатно
Место проведения: площадь Куйбышева, падел-корт со стороны ул. Вилоновская.
