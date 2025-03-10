Остается 5 дней для подачи заявки на конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

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В России продолжается пятый, юбилейный сезон конкурса спортивных проектов «Ты в игре».

Заявить свой проект на конкурс можно до пятницы, 14 марта. Торопитесь!

Участвовать в конкурсе могут спортивные инициативы любого формата и масштаба с количеством участников от 5 человек. Это могут быть федеральные и локальные проекты, инициативы в области инклюзивного спорта, корпоративные программы или детские мероприятия.

Подать заявку можно на официальном сайте тывигре.рф.

Победителей основных номинаций ждет поездка в Москву на церемонию награждения и 300 000 рублей на развитие своего проекта. Лучший проект получит гран-при конкурса — 1 млн рублей.