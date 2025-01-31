Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области

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Опубликованы схемы трасс центрального старта всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области.

Лыжники стартуют от главного корпуса спортивной школы «Чайка», затем свернут на туристическую трассу и, преодолев дистанцию запланированной длины, вернутся в финишный коридор.

Зарегистрироваться на гонку можно уже сейчас на портале Госуслуг по ссылке: gosuslugi.ru/600563/1/f...

Комиссия по допуску начнет работу с понедельника, 3 февраля.

Суббота, 8 февраля, Самара, Красноглинское шоссе, 116