Олимпийский чемпион Марк Кондратюк успешно прошел медкомиссию в военкомате ЦВО

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк успешно прошел медицинскую комиссию в военном комиссариате Центрального военного округа в Самарской области и призван в спортивную роту Вооруженных сил Российской Федерации для прохождения службы по призыву.

Олимпийский чемпион накануне на сборном пункте прошел тестирование на наличие COVID-19. Ему были выданы вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты призывников. После чего Кондратюк отправился на базу ЦСКА/Самара, где будет готовиться к присяге и участвовать в занятиях по тактической, огневой, инженерной подготовке. За время нахождения на базе ЦСКА/Самара он изучит общевоинские уставы, сдаст нормативы по огневой и строевой подготовке, обеспечению безопасности военной службы. При этом план тренировок в рамках подготовки к соревнованиям не будет нарушен.