Наши спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнованиях по дартсу

В Уфе завершились всероссийские соревнования по дартсу «Кубок Салавата Юлаева».
Самарскую область представляли 17 спортсменов: 12 мужчин и 5 женщин. Наши спортсмены стали победителями и призерами соревнований.
Мужчины, команды
Михаил Мишин / Владимир Чихаривский / Анатолий Калачев / Иван Петров - золото
Женщины, команды
Татьяна Елистратова / Татьяна Ховалкина / Милена Никишова / Ольга Алексеева - серебро
Мужчины, парный разряд
Михаил Мишин / Владимир Чихаривский - серебро
Микст
Татьяна Елистратова / Михаил Мишин / Владимир Чихаривский - серебро
Фото: Федерация дартс Самарской области