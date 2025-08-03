Наш регион примет Кубок России по гонкам на квадроциклах «За золото Жигулей»

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С 8 по 10 августа на «Ассет Арене» у села Городцовка Красноярского района состоится фестиваль гонок на квадроциклах.



В программе - детские и любительские заезды, тест-драйв, подъем на воздушном шаре, обучение езде на мотоцикле, волейбол, лазертаг, дартс, моноколесо, военно-патриотическая выставка, концерты.



Главное событие - заезды профессиональных спортсменов на квадроциклах в рамках розыгрыша Кубка России по мотоциклетному спорту в кольцевых гонках и в «грязевой ванне».



9 августа | 11:00

Церемония открытия



9 августа | 12:00-18:00

Заезды



10 августа | 12:00-18:00

Заезды



10 августа | 19:00

Награждение и закрытие



Вход на фестиваль свободный! 0+

Фото: минспорта СО