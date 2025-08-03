Наш регион примет Кубок России по гонкам на квадроциклах «За золото Жигулей»

С 8 по 10 августа на «Ассет Арене» у села Городцовка Красноярского района состоится фестиваль гонок на квадроциклах.
В программе - детские и любительские заезды, тест-драйв, подъем на воздушном шаре, обучение езде на мотоцикле, волейбол, лазертаг, дартс, моноколесо, военно-патриотическая выставка, концерты.
Главное событие - заезды профессиональных спортсменов на квадроциклах в рамках розыгрыша Кубка России по мотоциклетному спорту в кольцевых гонках и в «грязевой ванне».
9 августа | 11:00
Церемония открытия
9 августа | 12:00-18:00
Заезды
10 августа | 12:00-18:00
Заезды
10 августа | 19:00
Награждение и закрытие
Вход на фестиваль свободный! 0+
Фото: минспорта СО