На "Зимнем турнире" по современному пятиборью сборная Самарской области заняла первое место в командном зачете

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В Москве завершился "Зимний турнир" по современному пятиборью. Победителем соревнований среди мужчин стал спортсмен из Самарской области Александр Лифанов.



Лифанов шел на втором месте после рейтингового фехтования. Турнирную таблицу возглавлял Евгений Бобылёв из Москвы. Такое положение сохранялось до заключительного вида программы - лазер-рана.



Самарец ушел на старт бега с отставанием в 10 секунд, но вышел в лидеры уже после первой стрельбы и финишировал на первой позиции. Четвертым к финишу пришел другой самарский пятиборец Кирилл Мануйло.



Сборная Самарской области заняла первое место в командном зачете, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО