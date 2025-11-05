На стенде Самарской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физкультуры и спорта

112

На стенде Самарской области на международном спортивном форуме «Россия - спортивная держава» состоялось подписание соглашений о сотрудничестве в сфере развития и популяризации физической культуры и спорта.

Подписаны соглашения:

- между Правительством Самарской области и Общероссийской общественной организацией «Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России»

- между Правительством Самарской области и Федерацией триатлона России

- между Правительством Самарской области и Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо»

- между министерством спорта Самарской области и Федерацией настольного тенниса России

- между министерством спорта Самарской области и Федерацией падел России

- между министерством спорта Самарской области и Общероссийским общественным движением содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество» о взаимодействии и сотрудничестве

В церемонии приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и министр спорта Лидия Рогожинская.