На стенде Минспорта России состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО. Церемонию провел статс-секретарь, заместитель министра спорта Российской Федерации Александр Никитин.

Знаки отличия получили ветераны СВО, спортсмены сборной Самарской области по спорту лиц с ПОДА Дмитрий Худошин и Валерий Богатиков, спортивная семья Журжиных - папа Владимир с детьми Владой и Егором, руководитель регионального отделения организации «Опора» Екатерина Куприянова и ветеран войны в Афганистане, спортсмен по парашютному спорту Владимир Глухов.

Фото: минспорта СО