Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре отметят международный день танца
В Самаре отметят международный день танца
ДТП в сергиевском районе: 5 грузовиков
ДТП в Сергиевском районе: 5 грузовиков
На счёту сборной Самарской области 24 медали разного достоинства по косики каратэ
На счёту сборной Самарской области 24 медали разного достоинства по косики каратэ
В Красноглинском районе Самары водитель пострадал в ДТП
В Красноглинском районе Самары водитель пострадал в ДТП
В Самаре прошел X юбилейный проект «Детство, которое навсегда украла война!»
В Самаре прошел X юбилейный проект «Детство, которое навсегда украла война!»
Летняя оздоровительная кампания в Самарской области пройдет по плану
Летняя оздоровительная кампания в Самарской области пройдет по плану
Администрация Самары потребовала обезопасить снежную гору на заводе Тарасова
Администрация Самары потребовала обезопасить снежную гору на заводе Тарасова
Всемирный банк спрогнозировал небывалый за 50 лет ценовой кризис
Всемирный банк спрогнозировал небывалый за 50 лет ценовой кризис
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.88
0.17
EUR 75.92
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре отметят международный день танца
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

На счёту сборной Самарской области 24 медали разного достоинства по косики каратэ

28 апреля 2022 14:45
44
На счёту сборной Самарской области 24 медали разного достоинства по косики каратэ

23 – 24 апреля в спортивном комплексе «Русский медведь» древнерусского города Серпухов собралось около трёхсот спортсменов, приехавших из разных регионов Российской Федерации на Кубок России по Косики каратэ. 

Спортивный форум был традиционно регламентирован, в первый день прошли соревнования по ката «индивидуальным комплексам», ката-бункай-кумитэ «самооборона» и личным поединкам «кумитэ». Второй день был обозначен поединками во взрослых категориях и первенстве среди команд во всех категориях. Хотелось отметить грамотную работу организаторов турнира, которые смогли технически организовать прямой эфир с выступлений спортсменов в течение этих двух дней. Большинство тольяттинских родителей наблюдали выступление сыновей и дочерей через интернет в реальном времени.

В состав сборной Самарской области в этом году вошли молодые спортсмены из городов Тольятти и Жигулёвска. Можно с уверенностью отметить, что все наши спортсмены выкладывались полностью на татами, наполняя своими победами общую копилку сборной. Очень приятно видеть, что ребята растут не только как мастера поединка, но и как мастера с превосходным знанием техники традиционных дисциплин, такие как ката, ката-бункай-кумитэ. 

По общему зачёту результатов выступлений в различных соревновательных дисциплинах  на Кубке в своей возрастной категории Милана Зубачева стала обладательницей кубка «Абсолютного победителя Кубка России». Кропотливый труд тренеров Федерации Артёма Малыгина (Тольятти), Дмитрия Петрова (Тольятти), Евгения Петрова (Тольятти), Олега Фадеева (Жигулёвск) обозначились заметными результатами. На счёту сборной Самарской области 24 медали разного достоинства, из которых 5 золотых, 13 серебряных, 6 бронзовых. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Министерство туризма Самарской области поделилось планами на ближайшую перспективу
28 апреля 2022  12:12
Министерство туризма Самарской области поделилось планами на ближайшую перспективу
124
Между городами и районами Самарской и Нижегородской областей подписаны соглашения о взаимовыгодном партнерстве
28 апреля 2022  11:02
Между городами и районами Самарской и Нижегородской областей подписаны соглашения о взаимовыгодном партнерстве
195
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников скорой медицинской помощи
28 апреля 2022  10:53
Дмитрий Азаров поздравил с праздником работников скорой медицинской помощи
161
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
649
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
1535
Весь список