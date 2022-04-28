На счёту сборной Самарской области 24 медали разного достоинства по косики каратэ

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23 – 24 апреля в спортивном комплексе «Русский медведь» древнерусского города Серпухов собралось около трёхсот спортсменов, приехавших из разных регионов Российской Федерации на Кубок России по Косики каратэ.

Спортивный форум был традиционно регламентирован, в первый день прошли соревнования по ката «индивидуальным комплексам», ката-бункай-кумитэ «самооборона» и личным поединкам «кумитэ». Второй день был обозначен поединками во взрослых категориях и первенстве среди команд во всех категориях. Хотелось отметить грамотную работу организаторов турнира, которые смогли технически организовать прямой эфир с выступлений спортсменов в течение этих двух дней. Большинство тольяттинских родителей наблюдали выступление сыновей и дочерей через интернет в реальном времени.

В состав сборной Самарской области в этом году вошли молодые спортсмены из городов Тольятти и Жигулёвска. Можно с уверенностью отметить, что все наши спортсмены выкладывались полностью на татами, наполняя своими победами общую копилку сборной. Очень приятно видеть, что ребята растут не только как мастера поединка, но и как мастера с превосходным знанием техники традиционных дисциплин, такие как ката, ката-бункай-кумитэ.

По общему зачёту результатов выступлений в различных соревновательных дисциплинах на Кубке в своей возрастной категории Милана Зубачева стала обладательницей кубка «Абсолютного победителя Кубка России». Кропотливый труд тренеров Федерации Артёма Малыгина (Тольятти), Дмитрия Петрова (Тольятти), Евгения Петрова (Тольятти), Олега Фадеева (Жигулёвск) обозначились заметными результатами. На счёту сборной Самарской области 24 медали разного достоинства, из которых 5 золотых, 13 серебряных, 6 бронзовых.