На площади Куйбышева прошел ежегодный фестиваль Samara Open

118

Ежегодный фестиваль по баскетболу 3х3, посвященный памяти тренера Юрия Тюленева, проходил 30 августа в Самаре на площади Куйбышева.

Состоялись матчи проходили в 18 различных категориях, в том числе в дисциплинах адаптивного баскетбола. В соревнованиях по баскетболу на колясках впервые участвовали две команды из Самарской области.

Участников приветствовала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Изюминкой фестиваля стал Матч звезд между командами «Победа 80» и «Тюленев 100» с участием почетных гостей, ветеранов баскетбола, игроков, тренеров и руководителей мужской и женской команд БК «Самара».

Результаты и подробности - на странице Федерации баскетбола Самарской области.