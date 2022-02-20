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На пекинском стадионе «Птичье гнездо» погас огонь XXIV зимних Олимпийских игр - 2022

20 февраля 2022 21:47
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Главные соревнования планеты, подарившие болельщикам 16 дней соревнований официально завершены.

На пекинском стадионе «Птичье гнездо» погас огонь XXIV зимних Олимпийских игр - 2022. Главные соревнования планеты, подарившие болельщикам 16 дней соревнований официально завершены.

За эти дни, наполненных яркими победами и эмоциями, спортсмены Олимпийского комитета России завоевали 32 награды: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. По общему числу медалей на Олимпийских зимних играх российская сборная показала лучший результат в истории нашей страны.

 В 2026 году Олимпийские зимние игры примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо.

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