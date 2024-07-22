на Олимпиаде-2024 россияне будут выступать только за себя

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что на Олимпийских играх 2024 года в Париже российских спортсменов не будет, будут лишь соотечественники, которые выступают за себя.

"Я наших ребят на Олимпийских играх не вижу. Есть соотечественники, которые будут выступать не за страну, а только за себя. Даже не в каком-то мифическом нейтральном статусе, а просто за себя. Мне эти спортсмены, честно говоря, неинтересны", – приводит его слова РИА Новости.

Васильев отметил, что может понять только теннисистов, которые с занимались этим видом спорта за свои деньги и с детства готовились к профессиональной карьере. По его мнению, обвинять теннисистов в том, что они поехали на Олимпиаду, некорректно.

"А вот представители остальных видов спорта, которые готовились за счет государства, теперь игнорируют мнение государства", – подчеркнул олимпийский чемпион.

Васильев добавил, ему неинтересны победы атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Париж. Своим присутствием в столице Франции они подвергают опасности не только себя, но и всех, кто находится рядом с ними.

"Кто их будет вызволять, если, не дай бог, возникнет какая-либо сложная ситуация? Некому будет это делать, поэтому они создают дополнительные трудности всем", – подчеркнул Васильев.

Международный олимпийский комитет допустил россиян на Игры в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев. Для нейтральных спортсменов утвердили специальные гимн и флаг, пишет Смотрим.