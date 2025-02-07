На лыжной базе «Чайка» прошла подготовка трасс к предстоящим выходным

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На лыжной базе ГАУ ДО СШ «Чайка» прошла подготовка трасс верхней и нижней поляны, туристической трассы к предстоящим выходным.

Завтра на «Чайке» пройдет центральный областной старт всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Комиссия по допуску работает с 8:30.Для участия понадобится паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинский допуск.

Программа соревнований:

10:20 старт на 5 км - юноши

10:35 старт на 5 км - девушки

10:50 старт на 10 км - мужчины

11:00 старт на 10 км - женщины

11:15 старт в честь Года многодетной семьи

11:25 награждение - 5 км

12:00 официальная церемония открытия

12:15 старт массового забега

12:40 награждение - 10 км

13:00 закрытие соревнованийУчастников и болельщиков ждут интерактивная зона, посвященная 80-летию Победы, мастер-классы, площадка ГТО, полевая кухня.

Фото: минспорта СО