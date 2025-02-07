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На лыжной базе «Чайка» прошла подготовка трасс к предстоящим выходным

7 февраля 2025 18:00
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Завтра на «Чайке» пройдет центральный областной старт всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

На лыжной базе ГАУ ДО СШ «Чайка» прошла подготовка трасс верхней и нижней поляны, туристической трассы к предстоящим выходным.

Завтра на «Чайке» пройдет центральный областной старт всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Комиссия по допуску работает с 8:30.Для участия понадобится паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинский допуск.

Программа соревнований:

10:20 старт на 5 км - юноши
10:35 старт на 5 км - девушки
10:50 старт на 10 км - мужчины
11:00 старт на 10 км - женщины
11:15 старт в честь Года многодетной семьи
11:25 награждение - 5 км
12:00 официальная церемония открытия
12:15 старт массового забега
12:40 награждение - 10 км
13:00 закрытие соревнованийУчастников и болельщиков ждут интерактивная зона, посвященная 80-летию Победы, мастер-классы, площадка ГТО, полевая кухня.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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