На лыжной базе «Чайка» прошла подготовка трасс к предстоящим выходным

На лыжной базе ГАУ ДО СШ «Чайка» прошла подготовка трасс верхней и нижней поляны, туристической трассы к предстоящим выходным.
Завтра на «Чайке» пройдет центральный областной старт всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».
Комиссия по допуску работает с 8:30.Для участия понадобится паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, медицинский допуск.
Программа соревнований:
10:20 старт на 5 км - юноши
10:35 старт на 5 км - девушки
10:50 старт на 10 км - мужчины
11:00 старт на 10 км - женщины
11:15 старт в честь Года многодетной семьи
11:25 награждение - 5 км
12:00 официальная церемония открытия
12:15 старт массового забега
12:40 награждение - 10 км
13:00 закрытие соревнованийУчастников и болельщиков ждут интерактивная зона, посвященная 80-летию Победы, мастер-классы, площадка ГТО, полевая кухня.
Фото: минспорта СО