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На чемпионате Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту завершили соревнование в индивидуальной акробатике

28 июля 2021 14:07
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Победители и призеры во всех зачетах чемпионата Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту будут определены 30 июля.

Вчера, 27 июля, на аэродроме Кряж самарского филиала ЦСКА в рамках чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту спортсмены завершили соревнование в индивидуальной акробатике.

По итогам пяти туров в индивидуальной акробатике среди женщин на чемпионате Вооруженных Сил РФ в Самаре обладательницами «серебра» и «бронзы» стали представительницы Центрального спортивного клуба Армии - призёр VII Всемирных военных игр по парашютному спорту, призер чемпионата мира CISM среди юниоров, чемпионка Европы по акробатике среди юниоров, победитель юниорских турниров и Кубков ВС РФ сержант Ксения Фоминых и двукратная чемпионка мира, многократный призер Всемирных военных игр, многократная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка мира CISM в индивидуальной акробатике, обладательница Кубка мира, абсолютная чемпионка России и ВС РФ капитан ВС РФ Евгения Фурман соответственно. Победу в этом упражнении одержала Ольга Мастафанова.

В аналогичном зачете среди мужчин все первые три позиции остались за спортсменами ЦСКА. Выиграл соревнования в личном зачете акробатики победитель и многократный призер чемпионатов мира FAI, призер Кубков Европы по точности приземления, многократный победитель и призер чемпионатов России, а также чемпионатов Вооруженных Сил Российской Федерации по точности приземления и по индивидуальной акробатике, рекордсмен России по точности приземления прапорщик ВС РФ Михаил Мельников. Второй результат показал бронзовый призер Всемирных военных игр, победитель Кубка Европы по точности приземления, победитель регионального чемпионата CISM и Кубка Адриатики, чемпион России по индивидуальной акробатике прапорщик ВС РФ Константин Котов. На третьей позиции чемпионат ВС РФ завершил многократный чемпион мира по парашютному спорту, двукратный чемпион мира по пара-ски (парашютно-горнолыжное двоеборье), рекордсмен мира и Европы, бронзовый призер Всемирных военных игр, многократный абсолютный чемпион и рекордсмен России прапорщик Дмитрий Ярый.

В групповой акробатике команды успели полностью завершить четыре тура, впереди спортсменам предстоит еще выполнить столько же прыжков.

Среди мужских команд в лидерах идут представители сборной Вооруженных Сил Российской Федерации, на их счету 89 исполненных фигур. На второй позиции пока расположились военнослужащие Воздушно-десантных войск - 62 фигуры. Замыкают тройку лидеров спортсмены Центрального военного округа.

В соревновании женских команд первое место занимают парашютистки Центрального спортивного клуба Армии. За 4 тура соревнований спортсменки показали в воздухе 91 фигуру.  На второй строчке пока идут представительницы ВДВ – 65 фигур. Третье место занимают военнослужащие Западного военного округа.

«Парашютный спорт у нас в армии связан непосредственно с профессиональной деятельностью, здесь, на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации, соревнуются десантники, спасатели ВВС и другие специалисты тех родов деятельности, связанных непосредственно с парашютными прыжками, - уточнил пресс-центру ЦСКА начальник команды – старший тренер спортивной команды ЦСКА по парашютному спорту подполковник Александр Иванов. – Каждый защищают честь своего рода войск либо округа. По итогам турнира мы поймём, где лучше идёт подготовка, потому что это профессионально значимый вид спорта, он связан с профессиональной деятельностью военнослужащих. Это не просто вид спорта, который позволяет развиваться физически, а именно люди занимаются на своих местах служебной деятельностью: спасателям надо точно приземлиться и спасти лётчика, десантникам приземлиться точно и выполнить задачи с большой высоты. Все это непосредственно переплетается с профессиональной деятельностью наших участников. Поэтому в конце соревнований мы сможем сказать, какой округ в этом году лучше подошёл к подготовке не только спортсменов, но и других специалистов, которые совершают парашютные прыжки».

Всего в чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту в Самаре примут участие 125 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 7 команд - ЦСКА, ВДВ, ВКС, ЗВО, ЮВО, ВВО, ЦВО, ДОСААФ. В их числе награды в своих зачетах разыграют около 60 парашютисток.

Победители и призеры во всех зачетах чемпионата Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту будут определены 30 июля.

 

Фото:   пресс-служба самарского филиала ЦСКА

 

Теги: индивидуальная акробатика парашютный спорт

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