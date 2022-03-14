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На чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ спортсмены Самарской области завоевали 17 медалей

14 марта 2022 14:35
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По итогам соревнований сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. На втором месте спортсмены из Беларуси. На третьем - каратисты из Таджикистана.

В Суздале завершился чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ.

Чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ прошли второй раз в истории. Первые соревнования, собравшие сильнейших спортсменов со всего мира, состоялись в Москве в 2019 году. В них участвовали 1500 атлетов из 36 стран. Были представлены практически все континенты, кроме Австралии.

В 2022 году за звание сильнейших боролись 256 атлетов из восьми стран: Бенина, Узбекистана, Кубы, Камеруна, Южной Осетии, России, Латвии и Казахстана. Состязания прошли по трем дисциплинам: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты.

По итогам соревнований сборная России заняла первое место в общекомандном зачете. На втором месте спортсмены из Беларуси. На третьем - каратисты из Таджикистана. В составе национальной команды выступили представители Самарской области, завоевавшие 17 медалей.

 

Фото:   минспорт СО

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