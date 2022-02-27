На базе "Чайка" состоялся региональный старт массовой гонки «Лыжня России-2022»

60

Вчера, 26 февраля, на УСЦ "Чайка" состоялся главный региональный старт юбилейной, 40-й по счету Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2022».



В программу лыжных соревнований входили забеги на 5 км, 10 км в 12 возрастных категориях и массовый забег на 2022 метра. В состязаниях приняли участие 3500 поклонников лыжного спорта. Всего в городах и муниципальных районах Самарской области на старт вышло около 9000 человек. По итогам состязаний победители и призеры "Лыжни России" получили медали, кубки и ценные призы.



«Одним из приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Самарской области является вовлечение граждан в массовый спорт. "Лыжня России" давно уже стала семейным праздником. Радует, что с каждым годом поклонников здорового образа жизни становится больше», – отметил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

Фото: минспорт СО