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В Сочи в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» прошел первый соревновательный день турнира по плаванию.



В заплывах принимали участие 110 спортсменов из регионов России, а также представители Армении и Беларуси. Было разыграно 14 комплектов медалей. По итогам состязаний пловцы Самарской области принесли в копилку региона три серебряные медали.



Сухарев Сергей (вольный стиль, 50 м. Класс - S8. Результат - 28.92);

Пульвер Кирилл (вольный стиль, 50 м. Класс - S5. Результат - 32.87);

Тимонина Елизавета (вольный стиль, 400 м. Класс - S7-S8. Результат - 6:07.47).



Отметим, соревнования «Мы вместе. Спорт» являются одними из самых значимых и крупных открытых турниров, проводимых для поддержания соревновательной практики спортсменов-паралимпийцев в условиях отстранения российских атлетов от международных стартов.

Фото: минспорта СО