Мотосезон–2025 откроют в Самаре в ближайшие выходные

81

17 мая мотопробегом в городе Самара будет официально открыт мотосезон 2025 года. Организатором мероприятия выступает Самарский областной автомотоклуб при поддержке мотоклубов региона и администрации города Самара.

В день открытия мотосезона байкеры соберутся в микрорайоне Южный город 2 (Губернаторская, 20) и в 13:00 начнут движение на мотоярмарку (И.Булкина 66б). Далее в 17:00 мотоциклистов и всех жителей города ждет музыкальная программа – концерт «Наш формат». Он состоится по адресу: 2-я линия, 47.

Вход на мероприятия свободный.

6+