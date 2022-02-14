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МОК принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов

14 февраля 2022 14:22
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Кроме того, в МОК сообщили, что, если россиянка Камила Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в одиночном катании, церемонию тоже отменят.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов, передает РИА Новости.

Кроме того, в МОК сообщили, что, если россиянка Камила Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в одиночном катании, церемонию тоже отменят.

Ранее Спортивный арбитражный суд (СAS) позволил Валиевой выступить в одиночных соревнованиях. В релизе отдельно оговаривалось, что вопросы о "команднике" еще не рассматривались.

Седьмого февраля российские фигуристы выиграли командные соревнования, однако награждение перенесли на неопределенный срок.

Одиннадцатого февраля Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин, но данные стокгольмская антидопинговая лаборатория передала только 8 февраля — на следующий день после триумфа россиян.

Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, но уже 9 февраля его сняли. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) попытались опротестовать это в CAS.

 

Фото:    РИА Новости / Григорий Сысоев

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