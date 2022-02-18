МОК рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних в ОИ

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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) обсудит вопрос об участии несовершеннолетних в Олимпийских играх (ОИ). Об этом сообщил президент МОК Томас Бах на пресс-конференции в пятницу, 18 февраля.

«Да, есть вопросы, которые надо решать. Это касается, прежде всего, вопроса, связанного с участием несовершеннолетних в соревнованиях взрослых. Мы начали в исполнительном комитете МОК думать об этом», — сказал он.

По словам Баха, речь пойдет об увеличении минимального возраста участников Олимпиады. Также он отметил, что к дискуссии необходимо привлечь Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и представителей федераций по видам спорта. В дальнейшем новые стандарты могут применяться не только к Олимпийским играм, но и другим крупным международным соревнованиям.

Поводом к обсуждению стал допинг-скандал Камилы Валиевой. Сомнительные результаты анализов пришли после победы сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по фигурном катанию с Валиевой в составе в командном турнире 7 февраля, пишут "Известия".