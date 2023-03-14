МОК: не правительствам решать вопрос о допуске спортсменов на Игры

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Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал обращение правительства Великобритании к спонсорам Олимпиады с призывом повлиять на решение по допуску россиян и белорусов на Игры-2024 в Париже.

"МОК принял это письмо к сведению, – говорится на официальном сайте организации. – Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Это был бы конец мирового спорта, каким его видим сегодня. Мы надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно подчеркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН.

В соответствии с тем, как организован спорт во всем мире и Олимпийской хартией, спортивные организации должны нести исключительную ответственность за принятие решения о том, какие спортсмены могут принимать в международных соревнованиях исходя исключительно из спортивных достижений. Поэтому олимпийские спонсоры не участвуют в процессе принятия решений", – подытожил МОК.

Напомним, что весною 2022 года МОК из-за спецоперации России на Украине выпустил рекомендацию международным спортивным федерациям отказать россиянам в допуске до участия в соревнованиях.

Кроме того, на территории РФ были отменены многие соревнования, а российских паралимпийцев не допустили до пекинских Игр.

В январе МОК на официальном сайте опубликовал заявление, в котором сообщил, что готов вернуть российских и белорусских спортсменов на международную арену.

Позднее Томас Бах сообщил, что россиян и белорусы, возможно, смогут принять участие в ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе, пишет Смотрим.